தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி பணி தொடங்கி ஓராண்டு நிறைவு 157 கோடி ‘டோஸ்’ செலுத்தி சாதனை + "||" + A record 157 crore 'dose' of one year from the start of the corona vaccine campaign

