தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமரா கட்டாயம்- பள்ளிக்கல்வித்துறை மந்திரி + "||" + CCTV cameras to be installed in all schools in Maharashtra- Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad

மராட்டியத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமரா கட்டாயம்- பள்ளிக்கல்வித்துறை மந்திரி