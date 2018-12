மாநில செய்திகள்

மணல் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருக்கும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + Operation on officers who are susceptible to sand smuggling

மணல் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருக்கும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம்