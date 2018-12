மாநில செய்திகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தம்பியை கட்சியில் மீண்டும் சேர்த்தது ஏன்? அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம் + "||" + O.Paneer Selvam is the brother Why rejoin the party? Minister Jayakumar explained

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தம்பியை கட்சியில் மீண்டும் சேர்த்தது ஏன்? அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம்