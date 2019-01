மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பேசும்போது சட்டசபையில் கண்ணீர்விட்டு அழுத துரைமுருகன் ‘கடைசி வரை எனது ஆசை நிறைவேறவில்லை’ என்று உருக்கமான பேச்சு + "||" + ears in the assembly and crying

கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பேசும்போது சட்டசபையில் கண்ணீர்விட்டு அழுத துரைமுருகன் ‘கடைசி வரை எனது ஆசை நிறைவேறவில்லை’ என்று உருக்கமான பேச்சு