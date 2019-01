மாநில செய்திகள்

நிலத்தில் மின்கோபுரம் அமைப்பதை எதிர்த்து போராட்டம்: விவசாயிகளுடன் அமைச்சர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி + "||" + Struggle against the setting of a minikuram in the ground

நிலத்தில் மின்கோபுரம் அமைப்பதை எதிர்த்து போராட்டம்: விவசாயிகளுடன் அமைச்சர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி