மாநில செய்திகள்

சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ரூ.2½ லட்சம் கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்படும் நெல்லையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Will be held in Chennai World Investors Conference Tirunelveli Edappadi Palaniswamy Talk

சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ரூ.2½ லட்சம் கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்படும் நெல்லையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு