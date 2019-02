மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் 3,326 டாஸ்மாக் பார்களை மூடுங்கள் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + TASMAC Close the bars To the Government of Tamil Nadu Court order

தமிழகம் முழுவதும் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் 3,326 டாஸ்மாக் பார்களை மூடுங்கள் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு