மாநில செய்திகள்

பதக்கம் வெல்லும் தமிழக வீரர்களுக்கு அரசுப் பணியில் 3 சதவீத இடஒதுக்கீடுஅரசாணை வெளியீடு + "||" + 3% reservation for the Government of Tamil Nadu Release of the GO

பதக்கம் வெல்லும் தமிழக வீரர்களுக்கு அரசுப் பணியில் 3 சதவீத இடஒதுக்கீடுஅரசாணை வெளியீடு