மக்களை விலைக்கு வாங்க நினைக்கும் கூட்டம் மக்கள் சாட்டையடி கொடுக்க வேண்டும் - வைகோ

மாநில செய்திகள்

மக்களை விலைக்கு வாங்க நினைக்கும் கூட்டம் மக்கள் சாட்டையடி கொடுக்க வேண்டும் - வைகோ + "||" + The people who want to buy the price must pay for the people vaiko

மக்களை விலைக்கு வாங்க நினைக்கும் கூட்டம் மக்கள் சாட்டையடி கொடுக்க வேண்டும் - வைகோ