மாநில செய்திகள்

அடுத்து யார் ஆட்சி அமையப் போகிறது என்பதை அறுதியிட்டு கூறுவதாக அமைந்தது மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + Who is the next ruler Report by MK Stalin

அடுத்து யார் ஆட்சி அமையப் போகிறது என்பதை அறுதியிட்டு கூறுவதாக அமைந்தது மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை