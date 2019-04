மாநில செய்திகள்

சூலூர், அரவக்குறிச்சி, திருப்பரங்குன்றம், ஓட்டப்பிடாரம் 4 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடக்கம்மே 2-ந் தேதி வேட்பாளர் இறுதி பட்டியல் வெளியீடு + "||" + For 4 constituency by-election The nomination filed today is beginning

