மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 வகுப்புகளில்குறைந்த எண்ணிக்கை மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்ற உத்தரவு + "||" + Plus-1, plus-2 classes Order to transfer fewer students to another school

பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 வகுப்புகளில்குறைந்த எண்ணிக்கை மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்ற உத்தரவு