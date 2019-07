மாநில செய்திகள்

அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக வெளியிட்ட அறிவிப்பை பேஸ்புக் பக்கத்தில் இருந்து ஜெ.தீபா நீக்கினார் + "||" + Released to quit politics From the notification Facebook page J. Deepa removed

அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக வெளியிட்ட அறிவிப்பை பேஸ்புக் பக்கத்தில் இருந்து ஜெ.தீபா நீக்கினார்