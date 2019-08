மாநில செய்திகள்

ரஜினிகாந்திடம் இருந்து மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்களை எதிர்பார்க்க முடியாது - திருமாவளவன் + "||" + We cannot expect anti-government remarks from Rajinikanth- Thirumavalavan

