மாநில செய்திகள்

பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை தமிழில் படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே வேலைவாய்ப்பில் 20 சதவீத இடஒதுக்கீடு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Only for those who are educated in Tamil 20 percent reservation in employment

பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை தமிழில் படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே வேலைவாய்ப்பில் 20 சதவீத இடஒதுக்கீடு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு