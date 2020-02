மாநில செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் திறக்கப்பட உள்ள மணிமண்டபம் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனாரின் பெருமையை பறைசாற்றும் - கே.எஸ்.அழகிரி வாழ்த்து + "||" + The Manimandapam to be opened in Thiruchendur will depict Dr. Sivanti Adithanar's glory - KS Alagiri

திருச்செந்தூரில் திறக்கப்பட உள்ள மணிமண்டபம் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனாரின் பெருமையை பறைசாற்றும் - கே.எஸ்.அழகிரி வாழ்த்து