மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மண்டலத்தின் ஜி.எஸ்.டி., கலால் வரி தலைமை கமிஷனராக ஜி.வி.கிருஷ்ணா ராவ் பொறுப்பு ஏற்பு + "||" + GV Krishna Rao as Chief Commissioner of GST, Excise Tax of Tamil Nadu and Puducherry Zone

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மண்டலத்தின் ஜி.எஸ்.டி., கலால் வரி தலைமை கமிஷனராக ஜி.வி.கிருஷ்ணா ராவ் பொறுப்பு ஏற்பு