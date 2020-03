மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 42 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு என்ன? + "||" + Coronal impacts 42 people in Tamil Nadu What is the food provided to patients?

தமிழகத்தில் 42 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு என்ன?