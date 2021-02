மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 2-வது ‘டோஸ்’ தடுப்பூசி போடும் பணி இன்று தொடக்கம் மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல் + "||" + The 2nd dose of vaccination in Chennai will start today, the corporation commissioner said

