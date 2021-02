மாநில செய்திகள்

காற்றில் பறக்கும் வாக்குறுதியை வழங்கும் கட்சி தி.மு.க. கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றும் கட்சி அ.தி.மு.க. எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு + "||" + The party that promises to fly in the air is the DMK. The party that will fulfill the promise given is the AIADMK. Edappadi Palanisamy attack

