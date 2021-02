மாநில செய்திகள்

வழக்குகள் வாபஸ்:முதல்-அமைச்சரின் முதலை கண்ணீரை தமிழக மக்கள் நன்கறிவார்கள்; மு.க.ஸ்டாலின் முகநூல் பதிவு + "||" + Cases withdrawn: The people of Tamil Nadu are well aware of the crocodile tears of the Chief-Minister; MK Stalin's Facebook post

வழக்குகள் வாபஸ்:முதல்-அமைச்சரின் முதலை கண்ணீரை தமிழக மக்கள் நன்கறிவார்கள்; மு.க.ஸ்டாலின் முகநூல் பதிவு