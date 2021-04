மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது எப்படி? பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுடன் கவர்னர் ஆலோசனை + "||" + How to raise awareness about corona vaccine? The Governor consults with the University Vice-Chancellors

கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது எப்படி? பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுடன் கவர்னர் ஆலோசனை