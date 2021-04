மாநில செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிரான கருத்தை வெளிப்படுத்துங்கள்; இந்தி பேசாத மாநில முதல்-மந்திரிகளுக்கு வைகோ கடிதம் + "||" + Express an opinion against the new education policy; Vaiko's letter to the CMs of the non-Hindi-speaking state

புதிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிரான கருத்தை வெளிப்படுத்துங்கள்; இந்தி பேசாத மாநில முதல்-மந்திரிகளுக்கு வைகோ கடிதம்