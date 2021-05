மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் இடங்களில் குவிய வேண்டாம்; ‘தேர்தல் வெற்றி செய்தி கேட்கும் நேரத்தில் வீதிகள் வெறிச்சோடட்டும், உள்ளங்கள் மகிழ்ச்சியால் பொங்கட்டும்’; தி.மு.க. கூட்டணி கட்சியினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Do not concentrate on ballot counting; ‘Let the streets be filled with joy at the news of the election victory, and let the hearts overflow with joy’; DMK MK Stalin's appeal to the coalition

வாக்கு எண்ணும் இடங்களில் குவிய வேண்டாம்; ‘தேர்தல் வெற்றி செய்தி கேட்கும் நேரத்தில் வீதிகள் வெறிச்சோடட்டும், உள்ளங்கள் மகிழ்ச்சியால் பொங்கட்டும்’; தி.மு.க. கூட்டணி கட்சியினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்