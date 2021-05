மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி: “தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்ற அ.தி.மு.க. தொண்டர்கள் உறுதி ஏற்க வேண்டும்” + "||" + ADMK Thank you to the people who voted for the Coalition: Volunteers must make a commitment ”

அ.தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி: “தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்ற அ.தி.மு.க. தொண்டர்கள் உறுதி ஏற்க வேண்டும்”