மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று அதிகமாக உள்ள 14 மாவட்டங்களுக்கு அமைச்சர் குழுக்கள் நியமனம் சிறப்புக் கவனம் செலுத்த மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை + "||" + MK Stalin's move to pay special attention to the appointment of ministerial committees for the 14 districts most affected by the corona epidemic

கொரோனா தொற்று அதிகமாக உள்ள 14 மாவட்டங்களுக்கு அமைச்சர் குழுக்கள் நியமனம் சிறப்புக் கவனம் செலுத்த மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை