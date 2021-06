மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபை முதல் கூட்டம்: கவர்னருடன் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு + "||" + First meeting of the Tamil Nadu Assembly: MK Stalin's meeting with the Governor

தமிழக சட்டசபை முதல் கூட்டம்: கவர்னருடன் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு