மாநில செய்திகள்

காவலர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்த வழக்கறிஞர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பார் கவுன்சிலுக்கு காவல்துறை கடிதம் + "||" + Police letter to Bar Council seeking action against lawyer who argued with police

காவலர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்த வழக்கறிஞர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பார் கவுன்சிலுக்கு காவல்துறை கடிதம்