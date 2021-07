மாநில செய்திகள்

முதியோர் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.4 கோடி மோசடி முன்னாள் வங்கி ஊழியர் கைது + "||" + Former bank employee arrested for swindling Rs 4 crore from elderly bank account

முதியோர் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.4 கோடி மோசடி முன்னாள் வங்கி ஊழியர் கைது