மாநில செய்திகள்

சென்னை-திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ‘டொரண்ட்' கியாஸ் நிறுவனத்தின் 25 சி.என்.ஜி. நிலையங்களை மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் + "||" + Torrent Gas has set up 25 CNG units in Chennai-Tiruvallur districts. The stations were opened by MK Stalin

