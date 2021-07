மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கும், தமிழினத்துக்கும் பெரும் பங்காற்றியவர்களுக்கு ‘தகைசால் தமிழர்’ என்ற பெயரில் விருது மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + ‘Thakaisal Tamilar’ for those who have made great contributions to Tamil Nadu and Tamil Nadu Award in the name of MK Stalin's order

தமிழகத்துக்கும், தமிழினத்துக்கும் பெரும் பங்காற்றியவர்களுக்கு ‘தகைசால் தமிழர்’ என்ற பெயரில் விருது மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு