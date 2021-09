மாநில செய்திகள்

நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் + "||" + Judge AK Rajan should take legal action against NEET selection as per the recommendations of the panel

