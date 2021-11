மாநில செய்திகள்

மலைக்கோவில்களுக்கு ரோப் கார்; சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு - ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + Rope car to the temples Possibility study TN Govt says in High Court

மலைக்கோவில்களுக்கு ரோப் கார்; சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு - ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல்