மாநில செய்திகள்

தமிழக மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலை நிறுத்துமாறு இலங்கை அரசுக்கு இந்திய அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் + "||" + The Government of India should put pressure on the Government of Sri Lanka to stop the attacks on Tamil Nadu fishermen

