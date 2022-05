மாநில செய்திகள்

வீடு கட்ட லஞ்சம் கேட்டதால் வாலிபர் தற்கொலை: தமிழக அரசை மக்கள் தட்டிக்கேட்பார்கள் அண்ணாமலை அறிக்கை + "||" + Young man commits suicide by asking for bribe to build a house: People will hit the Tamil Nadu government Annamalai report

வீடு கட்ட லஞ்சம் கேட்டதால் வாலிபர் தற்கொலை: தமிழக அரசை மக்கள் தட்டிக்கேட்பார்கள் அண்ணாமலை அறிக்கை