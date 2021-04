சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கட்சி சின்னம் பொறித்த சட்டையுடன் வாக்களித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்: அதிமுக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் + "||" + Voted with a shirt emblazoned with the party logo Udayanidhi Stalin Complaint to AIADMK Election Commission

கட்சி சின்னம் பொறித்த சட்டையுடன் வாக்களித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்: அதிமுக தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார்