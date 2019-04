உலக செய்திகள்

உக்ரைனை ஆளப்போவது தொழில் அதிபரா? நகைச்சுவை நடிகரா? - 2ம் கட்ட தேர்தலில் விறுவிறு வாக்குப்பதிவு + "||" + To rule Ukraine Business magnate? Is a comedian? - Voter turnout in the 2nd phase

உக்ரைனை ஆளப்போவது தொழில் அதிபரா? நகைச்சுவை நடிகரா? - 2ம் கட்ட தேர்தலில் விறுவிறு வாக்குப்பதிவு