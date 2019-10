உலக செய்திகள்

இந்தியாவின் போர்த்திறன் அதிகரிக்கும்: ‘ரபேல்’ விமானத்தில் அதிநவீன ஏவுகணைகள் - பிரான்ஸ் நிறுவனம் புதிய தகவல்கள் + "||" + India's capacity to grow: Sophisticated missiles in Raphael's model aircraft - France Institute of New Information

இந்தியாவின் போர்த்திறன் அதிகரிக்கும்: ‘ரபேல்’ விமானத்தில் அதிநவீன ஏவுகணைகள் - பிரான்ஸ் நிறுவனம் புதிய தகவல்கள்