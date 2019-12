உலக செய்திகள்

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான கானாவில் சட்டவிரோதமாக தங்க சுரங்கம் நடத்தி வந்ததாக 62 பேர் கைது + "||" + 62 people arrested for illegally operating gold mining in one of the African countries

