உலக செய்திகள்

நைஜீரிய கடற்கொள்ளையர்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 19 இந்தியர்கள் விடுதலை: காவலில் இருந்தபோது ஒருவர் மரணம் + "||" + 19 Indians released by Nigerian pirates released: One dies while in custody

நைஜீரிய கடற்கொள்ளையர்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 19 இந்தியர்கள் விடுதலை: காவலில் இருந்தபோது ஒருவர் மரணம்