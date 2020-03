உலக செய்திகள்

ஈஸ்டர் கொண்டாட்டம் பக்தர்கள் இல்லாமல் நடைபெறும்: வாடிகன் நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + No one should come directly to Easter prayers - Vatican administration

ஈஸ்டர் கொண்டாட்டம் பக்தர்கள் இல்லாமல் நடைபெறும்: வாடிகன் நிர்வாகம் அறிவிப்பு