உலக செய்திகள்

சர்ச்சில் தெளிக்கப்பட்ட புனித நீரால் கிடுகிடுவென பரவிய கொரோனா + "||" + Dozens of members of a South Korean church are infected with coronavirus after not wiping saltwater spray bottle they put inside their mouths in bid to PROTECT themselves

சர்ச்சில் தெளிக்கப்பட்ட புனித நீரால் கிடுகிடுவென பரவிய கொரோனா