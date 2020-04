உலக செய்திகள்

உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு உயிர் இழப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டதை விட அதிகமாக இருக்க கூடும் + "||" + Covid deaths could be much higher than known: Reports

உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு உயிர் இழப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டதை விட அதிகமாக இருக்க கூடும்