உலக செய்திகள்

இந்தியா லட்சக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறது - அமெரிக்க வாழ் இந்திய டாக்டர்கள் மத்தியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + India has saved millions of lives - Prime Minister Modi talks among Indian doctors

இந்தியா லட்சக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறது - அமெரிக்க வாழ் இந்திய டாக்டர்கள் மத்தியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு