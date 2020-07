உலக செய்திகள்

ஆபத்தான கொரோனா நோயாளிகளை முன்கூட்டியே கணித்து சிகிச்சை அளிக்கலாம்: அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Dangerous corona patients can be predicted and treated: findings in a study by American scientists

ஆபத்தான கொரோனா நோயாளிகளை முன்கூட்டியே கணித்து சிகிச்சை அளிக்கலாம்: அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு