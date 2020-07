உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரானால் பிற நாடுகளுக்கும் வழங்கப்படும் - டிரம்ப் + "||" + If the corona vaccine is ready in the United States, it will be given to other countries - Trump

அமெரிக்காவில் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரானால் பிற நாடுகளுக்கும் வழங்கப்படும் - டிரம்ப்