உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ராணுவத்தில் 3-ம் பாலினத்தவர்கள் பணியாற்ற இருந்த தடை நீக்கம் - ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் அதிரடி + "||" + Elimination of the ban on 3rd gender service in the US military - President Joe Biden's action

அமெரிக்க ராணுவத்தில் 3-ம் பாலினத்தவர்கள் பணியாற்ற இருந்த தடை நீக்கம் - ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் அதிரடி