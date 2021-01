உலக செய்திகள்

மணமேடையில் கணவர் அனுமதியுடன் முன்னாள் காதலரை கட்டிப்பிடித்த மணப்பெண்! மணமகனுக்கு குவியும் பாராட்டு + "||" + Bride asks for husband's permission to hug ex-boyfriend at their wedding

மணமேடையில் கணவர் அனுமதியுடன் முன்னாள் காதலரை கட்டிப்பிடித்த மணப்பெண்! மணமகனுக்கு குவியும் பாராட்டு