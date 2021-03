உலக செய்திகள்

பிரான்சில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 38.82 லட்சத்தை கடந்தது + "||" + The number of corona victims in France has crossed 38.82 lakhs

பிரான்சில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 38.82 லட்சத்தை கடந்தது